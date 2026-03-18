Lucro dos CTT sobe 11,4% em 2025 para 50,7 ME

Os rendimentos operacionais cresceram 16,3% para 1.288,1 milhões de euros, "um desempenho muito positivo que reflete a consolidação da Cacesa no primeiro semestre, na área de negócio Soluções de comércio eletrónico, o crescimento significativo do Banco CTT (que superou claramente os objetivos para 2025). e a recuperação do Correio e Serviços, muito impulsionada pelo bom desempenho dos Serviços Financeiros devido ao aumento da colocação de dívida pública", segundo comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu 198,4 milhões de euros, um aumento homólogo de 23,8%.