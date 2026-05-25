Lucros da Águas de Portugal sobem 5% para 107,9 milhões de euros em 2025

A empresa adiantou que a sua assembleia-geral de acionistas da aprovou o relatório e contas consolidadas de 2025, salientando que "evidencia um desempenho sólido, com reforço do investimento e evolução positiva dos principais indicadores", ainda que num contexto de "maior pressão sobre os recursos hídricos", assim como de "exigência acrescida de resiliência operacional".

Assim, "o resultado líquido consolidado fixou-se em 107,9 milhões de euros, o que representa um crescimento de 5,06% face a 2024", adiantou.

Já o investimento atingiu 266,9 milhões de euros, o que representa um crescimento de 32,4%, com a dívida financeira líquida a diminuir em 112 milhões de euros, situando-se em 1.103 milhões de euros.

Por sua vez, o volume de negócios consolidado ascendeu a 866,9 milhões de euros, uma subida de 4,4% face ao ano anterior, "impulsionado pelo aumento das atividades de abastecimento de água e de saneamento".

Segundo o grupo, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) ajustado cresceu 4%, para 390,7 milhões de euros, o que, destacou, reflete "o aumento do volume de negócios superior ao acréscimo de custos operacionais".

A AdP lembrou que em 2025, "avançaram processos estruturantes ligados à resiliência hídrica", destacando o desenvolvimento da "solução de dessalinização" e "o avanço do enquadramento de soluções complementares de reforço de disponibilidade, incluindo a tomada de água no Pomarão, no Algarve".

Paralelamente, indicou, "consolidou-se o novo enquadramento na gestão integrada das origens de água na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS)", com "um modelo operacional mais resiliente", integrando "origens não convencionais como a água do mar e a água para reutilização".

Segundo a AdP, em 2025 houve "resultados particularmente relevantes na continuidade e qualidade do serviço, com destaque para a garantia de 99,7% de água segura em alta e 99,5% em baixa".

Na transição energética registou-se o "aumento da autossuficiência energética para 5,1%, acima dos 4,7% registados em 2024, e o crescimento em 8,9% na produção de energia renovável".

A AdP assegura serviços de abastecimento público de água em 214 municípios e de saneamento de águas residuais em 218, em Portugal Continental.