Lucros da Altri caem 60,3% no 1.º semestre para 5,6 milhões de euros

As receitas totais do grupo caíram 2,2%, para 364,7 milhões de euros e o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) registou uma queda de 38,5%, para 35,5 milhões de euros.

No que diz respeito ao segundo trimestre, o resultado líquido atribuível aos acionistas da Altri foi de 12,9 milhões de euros, o dobro do obtido no período homólogo.

No mesmo período, as receitas do grupo atingiram 204,6 milhões de euros, um aumento de 20,8% face ao período homólogo de 2025.

O segundo trimestre "mostrou uma recuperação significativa da rentabilidade em comparação com o primeiro trimestre de 2026, ainda que o efeito das tempestades continue a impactar o acesso a madeira, quer em termos de quantidade quer em termos de preço", destacou, apontando que acredita que "este impacto se irá diluir nos próximos trimestres".

Já o investimento líquido total realizado pela Altri no primeiro semestre de 2026 foi de 33,7 milhões de euros, o que compara com 20,9 milhões de euros no período homólogo, adiantou.

Por outro lado, a dívida líquida atingiu 397,9 milhões de euros no fim de junho de 2026, o que compara com 348,4 milhões de euros no final de março de 2026, indicou, apontando que a evolução no trimestre se deve "sobretudo, à distribuição de dividendos no valor de 51,3 milhões de euros e a um aumento já expectável no nível de investimento".

O grupo lembrou que o projeto Gama, na Galiza, "na sua configuração atual, foi arquivado pela administração autónoma devido à não inclusão no planeamento da rede elétrica nacional, apesar da sua autossuficiência energética".

Ainda assim, "com base neste desenvolvimento, o Grupo Altri continuará a monitorizar futuras opções que permitam criar as condições adequadas ao seu desenvolvimento".

Segundo a Altri, o ano de 2026 "tem apresentado uma melhoria na dinâmica do mercado global de fibras, após um ano de 2025 marcado por um ambiente de incerteza gerado pelos anúncios de tarifas dos EUA, que afetou os dois principais segmentos de negócio do Grupo Altri (BHKP e DP)".

Os títulos da Altri fecharam hoje a cair 0,43% para 4,66 euros.