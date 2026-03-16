Lucros da Foxconn crescem 24% em 2025 para 5,16 mil milhões de euros

A empresa, com sede na cidade de Novo Taipé, registou receitas totais de 8,1 biliões de dólares taiwaneses (220,9 mil milhões de euros) no ano passado, o que representa um crescimento homólogo de 18% e um novo recorde anual, indicou a companhia no seu portal.

Os produtos de redes e computação em nuvem representaram 40% das vendas da Foxconn em 2025, ultrapassando pela primeira vez os dispositivos eletrónicos de consumo -- incluindo telemóveis como o iPhone -- que corresponderam a 38% da faturação.

No quarto trimestre, a tecnológica registou lucros de 45,212 mil milhões de dólares taiwaneses (1,23 mil milhões de euros) entre outubro e dezembro, uma queda homóloga de 2%.

Este valor representa também uma diminuição de 22% em relação ao trimestre anterior, quando o lucro líquido da Foxconn tinha atingido 57,673 mil milhões de dólares taiwaneses (1,57 mil milhões de euros).

Apesar disso, o grupo mantém o objetivo de alcançar um crescimento significativo das receitas em 2026, sobretudo no segmento de redes e serviços em nuvem, que deverá continuar a liderar as vendas, enquanto a faturação de produtos eletrónicos de consumo deverá crescer a um ritmo mais moderado.

Fundada em 1974, a Foxconn é o maior fabricante mundial de eletrónica por contrato, com fábricas e centros de investigação na China, Índia, Japão, Vietname e Estados Unidos, entre outros países, tendo-se tornado também num dos principais produtores de servidores de inteligência artificial baseados em `chips` da Nvidia.

Tal como outras empresas tecnológicas, a Foxconn beneficiou do forte otimismo em torno do desenvolvimento da inteligência artificial: as ações da empresa na Bolsa de Taiwan subiram 28,87% no último ano, embora acumulem uma queda de 6,68% desde o início de 2026.