Lucros da Iberdrola caem 15% no primeiro trimestre para 1.711 milhões de euros

Segundo a Iberdrola, sem impactos extraordinários, relacionados com a venda de ativos no México e outras operações, os lucros nos primeiros três meses do ano ascenderam a 1.865 milhões de euros e cresceram 11,4%.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) até março foi de 4.067 milhões de euros, menos 10% do que no primeiro trimestre de 2025.

A Iberdrola anunciou uma melhoria das previsões para este ano e estima agora um crescimento superior a 8% dos lucros recorrentes (sem impactos de mais valias extraordinárias por vendas de ativos).

O grupo de energia espanhol Iberdrola, que está presente em Portugal, teve lucros de 6.285 milhões de euros em 2025, uma subida de 12,0% face ao ano anterior.