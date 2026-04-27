Lucros da indústria chinesa sobem 15,5% no primeiro trimestre

De acordo com o Gabinete Nacional de Estatística da China, os ganhos destas empresas atingiram cerca de 1,7 biliões de yuan (211.621 milhões de euros) entre janeiro e março.

O crescimento superou os 15,2% registados no conjunto de janeiro e fevereiro - isolando março, o indicador avançou 15,8% -, mas ficou abaixo das previsões do portal especializado Trading Economics, que apontavam para uma subida de 18%.

Para este indicador, a autoridade estatística considera apenas empresas industriais com receitas anuais superiores a 20 milhões de yuan (cerca de 2,4 milhões de euros).

O estatístico da instituição Yu Weining atribuiu a evolução positiva à adoção de "medidas macro mais proativas e eficazes", destacando o contributo de setores como maquinaria, alta tecnologia e matérias-primas.

No setor da maquinaria, a eletrónica liderou o crescimento, com um aumento de 124,5% nos lucros. Na indústria de alta tecnologia, o segmento da indústria "verde" duplicou os resultados, impulsionado pela procura associada à subida do preço do petróleo no contexto da guerra no Irão.

Já no setor das matérias-primas, a indústria de metais não ferrosos registou um aumento de 116,7% nos lucros, também influenciada pelo impacto do conflito no Médio Oriente nos preços do alumínio.

Apesar da recuperação, Yu alertou para "múltiplas incertezas" no ambiente externo e sublinhou que persistem problemas estruturais na economia chinesa, como o excesso de capacidade produtiva e a fraqueza da procura interna.

Em 2025, este indicador registou a primeira variação positiva (+0,6%) após três anos de contração: tinha recuado 2% em 2022, 2,3% em 2023 e 3,3% em 2024.