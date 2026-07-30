Lucros da Novabase caem 47,6% no semestre para 2,6 ME

A Novabase apontou que os resultados financeiros diminuíram 1,1 milhões de euros, em termos homólogos, "refletindo sobretudo diferenças cambiais e a mais-valia registada no período anterior na alienação parcial de um investimento".

Os proveitos operacionais da tecnológica atingiram 61,8 milhões de euros, uma ligeira queda face aos 62,1 milhões de euros do mesmo período do ano passado.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) desceu 16,7%, para 5,9 milhões de euros, adiantou a Novabase, no mesmo comunicado.

"O primeiro semestre de 2026 decorreu num contexto de incerteza persistente e de rápida evolução da inteligência artificial", disse Luís Paulo Salvado, presidente da Novabase, citado no comunicado.

"Neste ambiente, o volume de negócios manteve-se praticamente estável e prosseguimos o reposicionamento do negócio para áreas de maior valor acrescentado e diferenciação", salientou.

"No segundo semestre, manteremos o foco nas ofertas com maior potencial e na evolução do nosso modelo de negócio", rematou.