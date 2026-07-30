Lucros da operadora de jogo em Macau MGM China descem 7,4% no segundo trimestre

A receita total da operadora no período de abril a junho manteve-se estável, registando uma ligeira descida de 0,5%, para 8,63 mil milhões de dólares de Hong Kong (mil milhões de euros).

Esta queda deveu-se principalmente a uma quebra de 18,3% no volume total de apostas em jogos de mesa VIP no MGM Macau e no MGM Cotai, para 31,17 mil milhões de dólares (3,7 mil milhões de euros).

O volume total de apostas nas mesas de jogo não-VIP dos seus casinos caiu também para 29,89 mil milhões de dólares de Hong Kong (3,33 mil milhões de euros), menos 6,2% em termos homólogos.

A admnistração da operadora informou, numa teleconferência para comentar os resultados, que o mundial de futebol de 2026 afetou temporariamente o volume de jogos em Macau no mês de junho, mas com os negócios a apresentarem uma forte recuperação nas últimas semanas.

A MGM China detinha uma quota de 16,4% do mercado de jogo de Macau durante o trimestre, um aumento em relação aos 15,4% registados no primeiro trimestre de 2026, mas um ligeiro recuo face aos 16,6% do segundo trimestre de 2025.

Durante o período, o grupo afirmou no relatório financeiro ter continuado a otimizar os seus ativos para "reforçar a competitividade e impulsionar o crescimento futuro".

A propriedade MGM Cotai, localizada na zona do Cotai onde se encontram a maioria dos hotéis-casino de Macau, concluiu um projeto de conversão de suites durante o período, lançado quase 60 suites Prime Wellness.

Em junho, a MGM China anunciou a aquisição da MGM Asia Pacific Limited por 20 mil milhões de dólares (17,4 milhões de euros), uma empresa registada em Hong Kong, à MGM Resorts International, uma empresa de gestão hoteleira que opera hotéis de luxo, destinos de lifestyle e projetos de turismo cultural em várias regiões da China continental.

Kenneth Feng, Diretor Executivo da MGM China, afirmou que a aquisição "representa uma oportunidade estratégica para a MGM China reforçar a sua supervisão estratégica e operacional da hospitalidade da MGM".

"Estamos confiantes de que criará sinergias significativas que melhorarão a nossa vantagem competitiva e apoiarão o crescimento sustentável do Grupo", acrescentou.

Nos primeiros três meses de 2026, os casinos de Macau somaram receitas totais de 65,9 mil milhões de patacas (cerca de 7,45 mil milhões de euros), mais 14,3% do que em igual período de 2025.

Capital mundial do jogo, Macau é o único local na China onde o jogo em casino é legal.

Operam no território seis concessionárias, MGM, Galaxy, Venetian, Melco, Wynn e SJM, que renovaram, em dezembro de 2023, o contrato de concessão para os dez anos seguintes e que entrou em vigor a 01 de janeiro de 2024.