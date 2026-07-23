Lucros da TotalEnergies duplicam para 4,8 mil milhões de euros no 2.º trimestre

Lucros da TotalEnergies duplicam para 4,8 mil milhões de euros no 2.º trimestre

Os lucros da gigante francesa de petróleo e gás TotalEnergies duplicaram no segundo trimestre, chegando aos 5,4 mil milhões de dólares (4,8 mil milhões de euros), impulsionado pelas subidas dos preços dos hidrocarbonetos devido à guerra no Médio Oriente.

Lusa / Adicionar como fonte informativa

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"Num cenário de preços elevados devido ao conflito no Médio Oriente, a TotalEnergies está a alavancar o seu modelo integrado e a sua diversificação para registar um lucro líquido ajustado de seis mil milhões de dólares [5,6 mil milhões de euros] no segundo trimestre", afirmou o diretor executivo da empresa, Patrick Pouyanné, em comunicado.

No primeiro semestre do ano, o lucro líquido alcançou 11,2 mil milhões de dólares, um aumento de 73% em relação ao ano anterior.

O conselho de administração aprovou hoje a continuidade do programa de recompra de ações no valor de até 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros) durante o terceiro trimestre, considerando que a forte geração de fluxo de caixa e a redução da dívida permitem à empresa manter sua política de remuneração aos acionistas.

Como parte desta política de remuneração aos acionistas, a TotalEnergies distribuirá um segundo dividendo provisório de 0,90 euros por ação, referente aos lucros de 2026, em linha com o primeiro dividendo pago este ano e 5,9% superior ao total de dividendos provisórios e finais pagos referentes aos lucros de 2025.

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