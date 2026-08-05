Economia
Lucros do Banco Montepio caem 17,3% para 58,4 ME até junho
O Banco Montepio teve lucros de 58,4 milhões de euros no primeiro semestre, menos 17,3% do que nos primeiros seis meses de 2025, disse hoje em comunicado.
Até junho, a margem financeira (diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) subiu 2,7% para 171,6 milhões de euros enquanto as comissões cresceram 5,1% para 69,1 milhões de euros.
O Banco Montepio é detido pela Associação Mutualista Montepio Geral.
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