Lucros do Bank Millenium subiram 68% para 71,2 milhões de euros

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre os resultados -- preliminares e não auditados - do primeiro trimestre deste ano, o Millennium BCP, que detém 50% do Bank Millennium S.A., diz que, apesar da evolução positiva, o resultado manteve-se condicionado pelos encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suiços.

Apesar da redução de 61% destes encargos face ao período homólogo, no primeiro trimestre de 2026 o Bank Millennium registou custos associados à carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços de 50,1 milhões de euros antes de impostos.

A margem financeira caiu 2% em termos homólogos, influenciada pela redução de cerca de 200 pontos base da taxa média da Wibor a 3 meses registada face ao primeiro trimestre de 2025.

Segundo a informação enviada à CMVM, as comissões líquidas aumentaram 12% face ao período homólogo e os custos operacionais tiveram uma subida idêntica.

Excluindo contribuições regulatórias relacionadas com o Banking Guarantee Fund (BFG), os custos operacionais aumentaram 10% em termos homólogos e o resultado operacional manteve-se estável.

Quanto à qualidade dos ativos e à liquidez, o rácio de crédito com imparidade fixou-se em 3,7% no primeiro trimestre do ano, que compara com os 4,5% dos primeiros três meses de 2025.

O custo do risco situou-se nos 45 pontos base, valor idêntico ao primeiro trimestre do ano passado.

A carteira de crédito aumentou 5% face ao período homólogo, refere a informação divulgada, sublinhando que o crescimento da carteira foi impulsionado pelo segmento empresarial, que subiu 27% face ao período homólogo.

A nova produção de crédito no segmento de empresas mais do que duplicou (+107%) e os depósitos de clientes registaram um aumento de 13% face ao período homólogo.

Quanto aos clientes particulares, o Bank Millenium tinha no primeiro trimestre 3,3 milhões de clientes ativos, um aumento de 150 mil (+5%) em termos homólogos, e os depósitos de particulares subiram 13%.

O crédito a particulares caiu 2% em termos homólogos, refletindo essencialmente a redução da carteira de crédito hipotecário, explica a entidade bancária.

Os dados hoje divulgados indicam ainda que os depósitos de empresas aumentaram 13% face ao período homólogo e que o crédito a empresas cresceu 27%.