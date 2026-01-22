Lucros do Bankinter crescem 14,4% e superam os mil milhões de euros em 2025

O resultado antes de pagar impostos ascendeu a 1.535 milhões de euros no ano passado, mais 12,94% do que em 2024, comunicou o Bankinter à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.

O Bankinter realçou, num comunicado, que os resultados superaram pela primeira vez os 1.000 milhões de euros num ano e são um recorde na história do grupo, que celebrou o 60.º aniversário em 2025.

Em 2021, o banco teve um lucro de 1.333 milhões de euros, que incluiu uma mais-valia de quase 900 milhões de euros por causa da uma entrada em bolsa. O resultado líquido recorrente foi 437,4 milhões de euros naquele ano.

Em Portugal, onde o Bankinter está desde 2016, o resultado antes do pagamento de impostos foi 210 milhões de euros em 2025, mais 7% do que no ano anterior.

Num comunicado, o Bankinter destacou, em Portugal, o crescimento de 9% da carteira de crédito (para 11 mil milhões de euros) e de 8% dos recursos de clientes de retalho (para 10 mil milhões de euros).

"Quanto aos recursos geridos fora de balanço e ativos sob custódia, registaram um crescimento anual de 28%, superior ao de Espanha [o principal mercado do banco], atingindo os 11.000 milhões de euros", realça ainda o Bankinter, no mesmo comunicado.

Os "recursos geridos fora de balanço" referem-se a fundos de investimento, pensões ou gestão patrimonial.

Em termos globais, a margem bruta (que reflete o conjunto das receitas) do Grupo Bankinter superou pela primeira vez os 3.000 milhões de euros em 2025 (mais 5% do que em 2024).

Os ativos totais do grupo ascendiam a 131 mil milhões e euros no final de 2025 (mais 7,4% do que um ano antes).

A carteira de crédito concedido atingiu os 84.100 milhões de euros no ano passado (mais 5%) e os recursos dos clientes ascenderam a 156.600 milhões de euros (mais 11,3%), com a taxa de morosidade global (atrasos os incumprimentos no pagamento das prestações dos empréstimos) a cair para 1,94%.

"O crescimento dos volumes de negócio e o foco em atividades com maior retorno comercial permitiram compensar o impacto negativo que, especialmente na primeira parte do ano, a evolução das taxas de juro teve na margem de juros", disse o Bankinter, no comunicado divulgado hoje.

Segundo o banco, a margem de juros (a diferença entre juros que pagou e cobrou em 2025) caiu, neste contexto, 1,8% (para 2.237 milhões de euros).

Por outro lado, as comissões líquidas (a diferença entre as comissões cobradas e pagas pelo banco) cresceram 10,9% no ano passado, para 795 milhões de euros.

A rentabilidade sobre os capitais próprios (ROE) alcançou 18,9% (era 17,9% no final de 2024).

O Bankinter realçou, no comunicado divulgado hoje, que 2025 foi um ano "muito positivo em todos os dados do balanço" do banco, "mesmo num ano de queda das taxas, volatilidade geopolítica e concorrência intensa".

Espanha é o principal mercado do Bankinter, que está também presente em Portugal e na Irlanda.