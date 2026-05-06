Lucros do BCP até março sobem 25,6% para 305,8 milhões de euros

A margem financeira (diferença entre juros cobrados nos créditos e juros pagos nos depósitos) subiu 2,4% para 738,4 milhões de euros e as comissões líquidas aumentaram 8,2% para 218,0 milhões de euros.



Ainda a ajudar aos resultados, nos outros proveitos (inclui rendimentos como de instrumentos de capital e operações financeiras) o banco registou ganhos de 26,7 milhões de euros, o que contrasta com os prejuízos de 13,3 milhões de euros de um ano antes.



Já a constituição de imparidades e provisões (para eventuais perdas) reduziu-se 22,6%, tendo sido de 148,1 milhões de euros no primeiro trimestre.



Do lado dos gastos, os custos operacionais subiram 4,5% para 354,9 milhões de euros, com os custos com pessoal a avançarem 4,4% para 196,4 milhões de euros.



Olhando para o balanço, o crédito total aumentou 7,2% para 63.400 milhões de euros, sobretudo devido à atividade do grupo bancário em Portugal.



Em Portugal, o crédito (bruto) subiu 9,6% para 43.923 milhões de euros. Dentro deste, o mais importante foi o crédito hipotecário (incluindo à habitação) que subiu 11,4% para 22.296 milhões de euros em fim de março, impulsionado pelos incentivos fiscais à compra de casa por jovens.



Os depósitos totais subiram 6,6% para 90.731 milhões de euros.



O grupo BCP está presente em vários países. Quanto às principais geografias, Portugal contribuiu com 265,4 milhões de euros, mais 21,2%, a Polónia com 71,2 milhões de euros (mais 67,8%) e Moçambique com 5,5 milhões de euros (mais 68,2%).

BCP com menos 186 trabalhadores até final de março

O banco BCP reduziu 186 trabalhadores em Portugal entre março de 2025 e igual mês deste ano, segundo as contas do primeiro trimestre hoje divulgadas.



De acordo com a apresentação de resultados, no final de março o BCP tinha 6.043 trabalhadores em Portugal, menos 186 face aos 6.229 de fim de março de 2025.



Apesar da redução no quadro de pessoal em termos líquidos (nos últimos anos, o BCP tem acordado saídas por rescisões e reformas antecipadas), o banco refere que tem havido a contratação de novos empregados.



Quanto à rede comercial, o BCP tinha em fim de março 388 agências, menos nove do que um ano antes.



O BCP divulgou hoje lucros de 305,8 milhões de euros no primeiro trimestre, mais 25,6% do que nos primeiros três meses de 2025.