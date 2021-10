Lucros do BCP caíram quase 60% até setembro para 60 milhões de euros

O BCP colocou de lado mais de 300 milhões de euros em provisões. Valor que soma aos quase 88 milhões gastos com o ajustamento do quadro de pessoal em Portugal.



Saíram 641 trabalhadores do BCP até setembro, face ao mesmo período do ano passado.



Sobre as moratórias bancárias que terminaram no final de setembro, o presidente do banco disse estar tranquilo.