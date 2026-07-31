Lucros do BPI caem 13% para 239 ME no 1.º semestre

De acordo com o relatório enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a redução de 35 milhões de euros "é explicada por dois efeitos não recorrentes", o ganho referente ao primeiro semestre de 2025 decorrente da "reversão das contribuições do adicional de solidariedade sobre o setor bancário pagas em exercícios passados", e a "reclassificação contabilística da participação no BCI" no primeiro semestre deste ano, com um impacto negativo de 35 milhões de euros.

A atividade do grupo bancário em Portugal contribuiu com um resultado de 221 milhões de euros, verificando-se uma diminuição homóloga de 8%.