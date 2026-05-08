Lucros do Commerzbank sobem 9,4% para máximo de 913 ME no 1.º trimestre

O Commerzbank informou hoje que o resultado operacional melhorou no mesmo período em 10,7%, para o máximo de 1.358 milhões de euros.

O segundo maior banco privado alemão, que tem cerca de 40.000 funcionários, vai cortar mais 3.000 empregos a tempo inteiro além dos já anunciados e já negociou com os representantes dos trabalhadores a transformação.

Em fevereiro do ano passado, o banco comunicou o corte de 3.900 empregos a tempo inteiro até finais de 2027, a maior parte na Alemanha.

Os rendimentos líquidos por comissões do Commerzbank melhoraram para o recorde de 1.100 milhões de euros (+8,9%), no entanto, os rendimentos por juros desceram entre janeiro e março para 2.047 milhões de euros (-1,1%).

O Commerzbank, no qual o Estado alemão possui uma participação de 12%, aumentou as provisões para riscos para 142 milhões de euros, contra 123 milhões do ano anterior.

"Começamos o ano com resultados num nível recorde. Isso demonstra que a nossa estratégia funciona e que tem mais potência do que o planeado inicialmente", disse a CEO do Commerzbank, Bettina Orlopp, ao apresentar os números.

"Crescemos com mais força do que o esperado e os nossos novos objetivos até 2030 refletem isso", acrescentou Orlopp.

O Commerzbank reduziu a taxa de capital ordinário de nível 1 para 14,5% (15,1% um ano antes) e tem uma taxa de eficiência de 53,4% (56,1% um ano antes).

O Commerzbank considera que os planos do UniCredit continuam a ser "vagos e envolvem riscos consideráveis de execução".

O banco alemão disse que o UniCredit usa narrativas enganosas que o desacreditam.

O UniCredit apresentou esta semana uma oferta de 0,485 ações do banco italiano por cada ação do alemão, que segundo o Commerzbank representa 31,07 euros por ação de acordo com a cotação do UniCredit de 64,06 euros no final da negociação em 04 de maio de 2026.

A troca voluntária de ações por todas as ações do Commerzbank valoriza o banco alemão em 35.000 milhões de euros.

O Commerzbank prevê um lucro líquido de, no mínimo, 3.400 milhões de euros, mais 200 milhões do que o previsto até agora.

Além disso, o Commerzbank espera aumentar o lucro líquido para 4.600 milhões de euros em 2028 e para 5.900 milhões em 2030.