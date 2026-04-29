Lucros do Santander Totta caem 10% para 242ME no 1.º trimestre

Entre janeiro e março, a margem financeira (a principal rubrica de receitas de um banco e que é a diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) caiu 3,5% para 341,8 milhões de euros.

O Santander Totta pertence ao grupo espanhol Santander, que hoje apresentou lucros de 5.455 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, mais 60% do que nos mesmos meses de 2025.