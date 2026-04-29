Economia
Lucros do Santander Totta caem 10% para 242ME no 1.º trimestre
O Santander Totta teve lucros de 242,4 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano, menos 9,8% do que nos primeiros três meses de 2025, divulgou hoje o banco em comunicado.
Entre janeiro e março, a margem financeira (a principal rubrica de receitas de um banco e que é a diferença entre juros cobrados no crédito e juros pagos nos depósitos) caiu 3,5% para 341,8 milhões de euros.
O Santander Totta pertence ao grupo espanhol Santander, que hoje apresentou lucros de 5.455 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, mais 60% do que nos mesmos meses de 2025.
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