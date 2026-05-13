Lufthansa. Compra da companhia italiana ITA "em nada invalida" interesse na TAP

"Queremos continuar a crescer, vamos continuar a crescer, e a ITA é um caso de sucesso e, portanto, em nada invalida o processo da TAP", afirmou o CEO da Lufthansa Ground Services Portugal (LGSP), Paulo Geisler, em declarações aos jornalistas à margem da sessão comemorativa dos 45 anos de voos da Lufthansa para o Porto e dos 15 anos da LGSP, que decorreu hoje no Aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O grupo Lufthansa anunciou na terça-feira que vai exercer, em junho, a opção de compra de uma participação maioritária na italiana ITA Airways, aumentando a participação de 41% para 90%, por 325 milhões de euros.

Questionado pelos jornalistas sobre o eventual impacto deste negócio nos planos da Lufthansa para a TAP -- em cujo processo de privatização o grupo alemão é um dos candidatos --, nomeadamente o enfraquecimento de um futuro `hub` em Lisboa a favor de Milão, Paulo Geisler asseverou que "não tem nada a ver".

"Não, de maneira alguma. [Os dois `hubs`] são complementares, como todos os `hubs` do grupo Lufthansa. Todas as empresas do grupo são complementares e, portanto, [em] nada vai enfraquecer, antes, pelo contrário", assegurou, lembrando que "a TAP há 20 anos faz parte da Star Alliance".