Luís Leite Ramos vai liderar Agência para o PTRR

O PTRR é um plano de investimentos do Governo no valor de 22,6 mil milhões de euros, com a duração de nove anos, e foi criado para responder à catástrofe de inundações e tempestades, ocorrida no início de 2026, e aumentar a resiliência das infraestruturas em todo o território nacional para prevenir eventos futuros.



Luís Leite Ramos é professor na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.



No briefing do Conselho de Ministros, Leitão Amaro admitiu a existência de "uma dimensão de sobreposição" entre a nova Agência para o PTRR e a Estrutura de Missão para a reconstrução da região Centro do país, criada após as tempestades e liderada por Paulo Fernandes, mas explicou que "as tarefas são diferentes".



Referiu que o PTRR, apesar de também ter um pilar de reconstrução e recuperação das infraestruturas afetadas pelo mau tempo, à semelhança da Estrutura de Missão para a região Centro, tem outros duas outras vertentes que visam a prevenção e a resiliência de infraestruturas e equipamentos espalhados por todo o território.



Estes dois pilares, o do reforço e o da resiliência "estão a cargo da Agência para o PTRR", afirmou Leitão Amaro, reforçando que a missão do organismo que vai ser liderado por Luís Leite Ramos, até 2034, é a de acompanhar "num nível mais macro o grau de execução".



O ministro acrescentou que a Agência para o PTRR acompanhará e "receberá o reporte da execução" da Estrutura de Missão para a região Centro, para de seguida o "comunicar ao país de forma agregada".



Leitão Amaro referiu ainda que Luís Leite Ramos "é um reputado académico com responsabilidades muito reconhecidas, incluindo na CCDR Norte, e com responsabilidades de coordenação em estudos profundos sobre o território nacional".



Realçou ainda a sua "experiência na interação com diferentes entidades públicas, que é exatamente isso de que o PTRR precisa, a capacidade de mobilizar toda a sociedade e toda a administração pública nas suas várias áreas governativas".