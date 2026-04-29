Lula promulga acordo Mercosul-UE e diz que tratado foi firmado "a ferro, suor e sangue"

O tratado de livre comércio, negociado ao longo de mais de 25 anos entre os dois blocos económicos, entra em vigor provisoriamente na sexta-feira.

Durante a cerimónia no Palácio do Planalto, Lula da Silva criticou a demora da assinatura do acordo de livre comércio e declarou que "quando o acordo vem dos colonizadores para os colonizados, vem com mais rapidez".

"Mas quando os colonizados resolvem levantar a cabeça e dizer que eles têm direitos, as coisas ganham mais dificuldades, porque nos tornamos competitivos com produtos produzidos em outros países", declarou.

"Esse acordo foi feito a ferro, suor e sangue, porque querem evitar que o Brasil cresça, dispute, coloque seus produtos no mercado estrangeiro. E ele veio no momento para reforçar a ideia consagrada do multilateralismo", afirmou.

Ainda no evento, o líder brasileiro declarou que os dois blocos económicos deram uma reposta de "multilateralismo e na relação cordial entre as nações" ao Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que praticou "taxações de forma unilateral com o mundo inteiro".

Ao citar a política de aplicação de tarifas da Casa Branca, do ano passado, o dirigente disse que o Brasil, "ao invés de ficar chorando o leite derramado", procurou novos parceiros.

"Está cheio de gente querendo vender, gente querendo comprar. Brasil hoje não é uma republiqueta, o Brasil é um grande país. Se o Brasil aprender a se respeitar, a gente vai negociar em igualdade de condições em qualquer país", finalizou.

A promulgação do acordo Mercosul-UE ocorre após a aprovação pelo Congresso Nacional brasileiro, ainda em março deste ano.

Em 21 de abril, quando esteve em Lisboa, Lula da Silva declarou que Portugal pode assumir um papel estratégico como principal porta de acesso dos interesses empresariais brasileiros na Europa.

Além disso, declarou à época que a parceria entre os dois países deve avançar para além do comércio tradicional, com a incorporação de etapas produtivas no território português.