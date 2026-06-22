Lusíadas investe 60 milhões de euros em nova unidade em Faro que deverá abrir no final de 2027

O hospital, construído de raiz na zona da Lejana de Baixo, é a quarta unidade do grupo no Algarve e estima-se que, quando estiver em funcionamento, permita anualmente a realização de 400 mil consultas, 7.500 cirurgias e 675 mil exames de diagnóstico.

Em declarações aos jornalistas, à margem do evento, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Lusíadas Saúde, Vasco Antunes Pereira, afirmou que a unidade deverá ser do mais moderno que existe no país, com equipamentos de última geração.

"Vai ser um hospital nativo em inteligência artificial, vai ser nativo na robótica, vai ter os equipamentos de diagnóstico mais avançados que pode haver, de forma a permitir, de facto, nós ajudarmos as pessoas a terem vidas mais saudáveis", referiu.

Questionado sobre a dificuldade em captar profissionais do setor da saúde para a região, aquele responsável disse acreditar que a avançada tecnologia do novo hospital servirá "de catalisador" para "captar e reter o melhor talento" que existe.

"A nossa expectativa é a de que continuemos a agregar valor, continuemos a conseguir captar talento e reter o talento do Algarve. Nós julgamos que o paradigma está a mudar de forma muito acelerada e nós queremos ser um ator principal nessa mudança", frisou.

Segundo o responsável, a região do Algarve apresenta uma carência de investimento na área da saúde, necessidade que o Grupo Lusíadas quer agora colmatar com o novo hospital, "introduzindo uma visão e uma narrativa que pretende claramente mudar o paradigma" da saúde.

"Vai ser um hospital super otimizado, com sistemas que suportam este nível de diagnóstico muito mais apurado, muito mais fino e que vai permitir de facto nós contribuirmos para o sistema de saúde como um ator de promoção de saúde", concluiu Vasco Antunes Pereira.

A unidade ocupará cerca de 8.500 metros quadrados, distribuídos por cinco pisos, contando com 35 gabinetes de consulta, cinco salas de bloco operatório, 13 salas de exames e 28 quartos de internamento.

O hospital terá, ainda, atendimento permanente para adultos e crianças, uma área de imagiologia, uma unidade de cuidados intensivos e uma unidade de gastrenterologia.

Na área cirúrgica, o hospital estará equipado com sistemas de cirurgia robótica e salas híbridas, que conjugam cirurgia e imagiologia no mesmo espaço, permitindo realizar procedimentos de elevada complexidade e menos invasivos.