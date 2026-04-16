Macau adere à rede lusófona de proteção de dados pessoais

A Direção dos Serviços de Proteção de Dados Pessoais (DSPDP) do território indicou que a entrada nesta rede, concretizada a 08 de abril, "reforça o reconhecimento externo do sistema de proteção de dados do território e insere-se na estratégia de Macau" para consolidar o papel de plataforma de serviços entre a China e os países lusófonos.

Criada em 2024, a RLPD era composta até então por autoridades de regulação de Angola, Brasil, Cabo Verde, Portugal e São Tomé e Príncipe.

A presidência está atualmente a cargo da Agência Nacional de Proteção de Dados brasileira com o Secretariado Permanente entregue à Comissão Nacional de Proteção de Dados portuguesa.

A RLPD tem como principal objetivo promover a troca de informações e experiências relativas ao direito à proteção de dados, de modo a melhorar a capacidade das autoridades para "defender os interesses dos cidadãos com base nos direitos humanos e nas liberdades e garantias fundamentais".

A DSPDP sublinhou, em comunicado, que pretende aproveitar as "vantagens do bilinguismo e os laços históricos" da cidade semi-autónoma chinesa para construir uma plataforma de intercâmbio de alta eficiência.

O organismo pretende aprofundar a colaboração entre os membros da rede e aperfeiçoar os mecanismos regionais de proteção de dados, contribuindo com a experiência acumulada do sistema de Macau.

Simultaneamente, a adesão é vista como um passo estratégico para lançar a cooperação entre a China e os países de língua portuguesa em áreas consideradas críticas, como a governação de dados e os fluxos transfronteiriços de informação.

Segundo a autoridade de Macau, a iniciativa demonstra a "responsabilidade do território" em servir a estratégia nacional da China, promovendo "aprendizagem mútua" e soluções que apoiem a abertura ao estrangeiro.

A DSPDP é a responsável por fiscalizar, coordenar e aplicar a Lei da Protecção de Dados Pessoais em Macau, nomeadamente no que toca ao Sistema de Videovigilância da Cidade de Macau.

Em novembro, o líder das forças de segurança de Macau disse que as câmaras de videovigilância ajudaram a resolver mais de 38 mil casos desde que começaram a ser instaladas nas ruas da cidade, em 2016.

Durante as cinco primeiras fases do sistema, conhecido como `Olhos no Céu`, foram instaladas mais de 1.920 câmaras em toda a região.

O comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários de Macau, Leong Man Cheong, disse que a sexta fase do `Olhos no Céu` vai incluir a instalação de mais 800 câmaras de videovigilância até ao final de 2027, incluindo 120 numa nova ilha artificial, conhecida como zona A.