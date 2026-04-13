Macau cria centro de formação para "apoiar mercados" dos seguros lusófonos

"A cooperação é um instrumento estratégico para o desenvolvimento dos mercados seguradores e para a robustez das instituições que os regulam, disse o presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

A criação do Centro de Formação Avançada de Quadros Técnicos da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL) consta de um acordo assinado hoje, na região chinesa, entre a Autoridade Monetária de Macau (AMCM) e a ASF.

Gabriel Bernardino disse que "a formação é o coração" da estratégia do regulador português para a cooperação lusófona, "promovendo a partilha de conhecimento técnico [e] apoiando o desenvolvimento dos mercados locais".

Os reguladores podem beneficiar de modelos "já testados e aplicados noutros países da comunidade lusófona, reduzindo custos de aprendizagem e, sobretudo, evitando erros que já tenham sido identificados", sublinhou Bernardino.

O fortalecimento das capacidades de supervisão contribui "também para o desenvolvimento sustentável, a integração e a credibilidade dos mercados no espaço de língua portuguesa", acrescentou o presidente da ASF.

"As autoridades de supervisão só podem cumprir cabalmente a sua missão se estiverem bem apetrechadas com recursos humanos de elevada competência técnica", defendeu Bernardino.

Compete aos reguladores "garantir a existência de mercados financeiramente sólidos, solventes e robustos", atuando como "a primeira linha de defesa dos consumidores e da estabilidade dos mercados", referiu ainda o português.

Bernardino falava durante uma conferência que marcou o início de uma semana de formação para 18 dirigentes de supervisores de seguros de sete países de língua portuguesa.

Na mesma conferência, o novo regulador financeiro de Macau disse que no programa da formação consta uma visita à vizinha cidade de Zhuhai, incluindo a zona económica especial de Hengqin (ilha da Montanha).

O presidente da AMCM disse que a criação do centro de formação "evidencia o papel de Macau como plataforma de serviços financeiros" entre a China e os países de língua portuguesa.

Simon Vong Sin Man, que tomou posse em fevereiro, prometeu que a cooperação com os reguladores financeiros lusófonos "continuará a desenvolver-se com renovada vitalidade".