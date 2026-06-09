Macau lança plataforma de formação para supervisores de seguros lusófonos

A nova Plataforma de Formação Online da Associação de Supervisores de Seguros Lusófonos (ASEL) permite aos membros da associação participar em ações de formação à distância, facilitando o intercâmbio de conhecimentos e práticas de supervisão, indicou na segunda-feira à noite a Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Um supervisor de seguros é uma entidade governamental responsável por fiscalizar, regular e normatizar o mercado de seguros de um país.

A AMCM descreveu que a entrada em funcionamento da plataforma online representa "uma medida concreta para implementar e aprofundar a cooperação em matéria de supervisão financeira", manter uma comunicação estreita com as entidades de supervisão dos países lusófonos e explorar novas oportunidades de cooperação no setor dos seguros e noutras áreas financeiras.

Em abril, AMCM e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) assinaram um protocolo de cooperação para a formação de quadros técnicos da ASEL.

A ASEL agrega as autoridades de supervisão de seguros e de fundos de pensões dos países e território de língua oficial portuguesa.

Na altura, uma formação foi realizada com 18 supervisores da ASEL de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau, com sessões sobre a aplicação da norma internacional IFRS 17 e conteúdos atuariais ministrados por especialistas da Associação Actuarial Internacional.

Os programas incluíram também visitas à vizinha Zona de Cooperação Aprofundada entre Guangdong e Macau, em Hengqin, e a empresas de tecnologia financeira, em Shenzhen e Zhuhai, também no sul da China.

"Na qualidade de membro fundador da ASEL, a AMCM tem promovido o intercâmbio em matéria de supervisão de seguros. No passado, organizou em Macau ações de formação e visitas de estudo em parceria com a ASF, abordando temas como a supervisão tecnológica aplicada aos seguros", indicaram as autoridades do território.

Segundo a AMCM, estas iniciativas têm permitido aprofundar a compreensão sobre o desenvolvimento económico do interior da China e reforçar o papel de Macau como ponte na cooperação entre Pequim e os países de língua portuguesa.