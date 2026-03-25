Macau Legend perdeu mais de 170 ME em 2025 com fecho de `casino-satélite`

A Macau Legend disse na terça-feira à noite que o prejuízo - o maior desde 2020, no pico da pandemia de covid-19 - se deve sobretudo a uma queda do valor contabilístico do empreendimento Doca dos Pescadores.

Num comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong, a Macau Legend justifica a diminuição de 1,18 mil milhões de dólares de Hong Kong (129,9 milhões de euros)com o encerramento, em 12 de novembro, do `casino-satélite` Legend Palace.

Os `casinos-satélite`, sob a alçada de três das seis concessionárias oficiais, eram geridos por outras empresas, sendo uma herança da administração portuguesa e que já existia antes da liberalização do jogo no território, em 2002.

Dez dos 11 `casinos-satélite` que ainda operavam em 2025 fecharam portas, enquanto a SJM adquiriu o Casino Royal Arc e obteve autorização do Governo para gerir diretamente o espaço.

A Macau Legend referiu ainda ter reservado cerca de 71 milhões de dólares de Hong Kong (7,82 milhões de euros) para o pagamento de compensações a funcionários despedidos do casino Legend Palace.

A empresa sublinhou que a previsão para o prejuízo de 2025 foi feita "com base numa análise preliminar das demonstrações de gestão consolidadas não auditadas". Os resultados oficiais da Macau Legend serão divulgados em 31 de março.

No final de agosto de 2025, a operadora admitiu ter "dúvidas significativas sobre a capacidade do grupo de continuar em atividade" devido a dívidas totais de 2,4 mil milhões de dólares de Hong Kong (264,2 milhões de euros).

Em 17 de janeiro passado, o Governo de Cabo Verde tomou posse dos bens e edifício do hotel-casino que a empresa começou a construir na capital Praia, mas abandonou há anos.

Três dias depois, a Macau Legend disse que as autoridades cabo-verdianas não tinham "qualquer fundamento legítimo" para reaver a propriedade no ilhéu de Santa Maria e na orla marítima da Gamboa.

A operadora garantiu que estava "a procurar aconselhamento jurídico" para decidir como responder à perda do hotel-casino, algo que, sublinhou, já estava previsto nas contas.

Em março de 2025, a Macau Legend já tinha anunciado prejuízos de 45,9 milhões de dólares de Hong Kong (5,44 milhões de euros) em 2024, em parte devido à ameaça de reversão do hotel-casino.

Em 04 de março passado, o Governo de Cabo Verde lançou um concurso de ideias para o espaço, aberto até meados de abril, sendo que as propostas que forem selecionadas serão objeto de consulta pública.

Em setembro de 2025, a empresa lançou um concurso público para a venda de um projeto imobiliário Ponto Legend, situado na vizinha Hengqin (ilha da Montanha), e que inclui uma praça ao `estilo manuelino`.