Macau recebe 4,17 milhões de visitantes em fevereiro, mais 32,6% do que em 2025

Janeiro já tinha alcançado o valor mais elevado para esse mês desde 1998, apesar do Ano Novo Lunar, um período alargado de feriados na China continental e um pico turístico para Macau, ter ocorrido no final de fevereiro.

Em 2025, o início do Ano Novo Lunar foi em 29 de janeiro, mas este ano principiou a 17 de fevereiro.

Segundo os Serviços de Estatística e Censos (DSEC), a esmagadora maioria dos visitantes que passou por Macau em fevereiro veio da China continental, com 3,29 milhões de entradas, mais 43,6% que no mesmo mês do ano passado.

Hong Kong contribuiu com 591.300 visitantes (+2%) e Taiwan com 89.628 (+31,9%).

Já o número de visitantes internacionais recuou 3,3%, para 200.848. No Sudeste Asiático, as Filipinas destacaram-se com 45.195 entradas (+16,3%), enquanto a Indonésia (11.587) e a Tailândia (9.973) registaram quedas de 22,3% e 11,4%, respetivamente.

A Índia somou 5.831 visitantes (+42,5%), enquanto a Coreia do Sul contabilizou 55.994 (-5,6%). Entre os mercados de longa distância, os Estados Unidos da América registaram 11.142 visitantes (+5,5%).

A atração de mais turistas estrangeiros para o território tem sido um dos objetivos repetidamente sublinhados pelas autoridades turísticas de Macau.

As autoridades do território apontaram como alvo para 2025 receber mais de três milhões de turistas internacionais, no entanto esse valor ficou-se pelos 2,76 milhões de visitantes, ainda assim um aumento de 13,7% em comparação com 2024.

Em 17 de fevereiro, a diretora dos Serviços de Turismo de Macau destacou Portugal como uma das prioridades no que toca a atrair mais visitantes estrangeiros.

No total dos dois primeiros meses de 2026, Macau recebeu 7,82 milhões de visitantes, mais 15,1% do que em igual período de 2025, com as entradas de visitantes internacionais a chegar aos 479.301, um aumento de 6,8% em relação ao mesmo período do ano passado.