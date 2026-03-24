Maiores plataformas do mercado de apostas dos EUA sob mira legislativa

A Kalshi informou que vai impedir candidatos políticos de recorrerem aos seus serviços, bem como todos os envolvidos em desportos profissionais.

A Polymarket instituiu restrições mais severas do que a Kalshi.

Em concreto, redefiniu as regras para estipular claramente que os utilizadores não podem fazer contratos sobre os quais possam possuir informação privilegiada ou possam influenciar o resultado de um evento.

Isto pode incluir atletas, mas também dirigentes de empresas, dirigentes políticos ou alguém que possa ter influência suficiente para influenciar o resultado de um acontecimento ou conhecer a informação antecipadamente.

A Polymarket, em particular, enfrentou um forte criticismo depois de alguns dos seus utilizadores terem feitos apostas importantes antes do ataque israel-norte-americano ao Irão e do rapto do presidente venezuelano, Nicolas Maduro. Estes utilizadores dão sinais de terem beneficiado imensamente de conhecerem antecipadamente a decisão de Donald Trump avançar militarmente nestas situações.

O senador democrata Adam Schiff, eleito pelo Estado da Califórnia, e o republicano John Curtis, eleito pelo Utah, introduziram hoje legislação que proíbe os mercados de apostas de comercializarem produtos relacionados com desporto.

Apesar de os mercados de apostas permitirem que os apostadores apostem em tido, do tempo aos acontecimentos políticos, muito do seu crescimento recente deve-se às apostas desportivas.

Mas a proposta legislativa, se aprovada, vai destruir muito das perspetivas da Kalshi e Polymarket, que assinaram recentemente acordos com várias equipas de ligas desportivas.