Maioria dos edifícios em Portugal não tem eficiência energética

No entender da Zero, é preciso apoiar os portugueses na questão do isolamento dos edifícios e avançar com urgência com a estratégia nacional de longo prazo para o combate à pobreza energética.Os dados recolhidos pela associação serão agora entregues ao Ministério do Ambiente e da Ação Climática, assim como ao Ministério da Habitação, a quem os ambientalistas pedem ação urgente.