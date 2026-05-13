Mais de 140 aldeias de Timor-Leste vão ter eletricidade

Segundo um comunicado da Empresa de Eletricidade de Timor-Leste (EDTL), os contratos no valor de 11,73 milhões de dólares (cerca de 10 milhões de euros) deverão beneficiar 7.201 famílias dos municípios de Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Díli, Ermera, Liquiçá, Lautém, Manatuto, Manufahi e Viqueque.

Os trabalhos de construção e instalação vão decorrer até ao início de 2027.

O Governo timorense pretende assinar nas próximas semanas mais 20 contratos para construção e instalação de eletricidade pública.

O ministro das Obras Públicas, Samuel Marçal, disse, citado no comunicado, que a assinatura dos contratos "demonstra o compromisso do Governo em assegurar o fornecimento de eletricidade a todo o território nacional".

"Nós próximos meses, o Governo vai implementar um projeto de construção de centrais solares fotovoltaicas com capacidade entre 72 e 80 megawatts, o que ajudará a reduzir a dependência do consumo de combustíveis e permitirá poupanças ao Estado", afirmou o ministro.

Samuel Marçal anunciou também o lançamento de concursos para projetos de energia eólica, no próximo ano, e de fornecimento de energia solar fotovoltaico em Ataúro, nos próximos meses.

O pacote assinado na terça-feira inclui a instalação de 130,6 quilómetros de rede de média tensão e 377,42 quilómetros de rede de baixa tensão.