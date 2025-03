Mais de 70% dos inquilinos de Lisboa debatem-se com sobrecarga financeira

Foto: Nuno Patrício - RTP

Neste retrato da crise no sector da habitação percebe-se que, para muitas famílias, as despesas com a casa levam uma parte significativa dos rendimentos disponíveis.



O estudo da Universidade de Coimbra vai ser apresentado esta quinta-feira e revela que as despesas com a habitação estão a sobrecarregar o orçamento da esmagadora maioria dos inquilinos na Área Metropolitana de Lisboa.