Mais de 8.300 candidaturas a apoios para reconstrução de casas em Leiria

Segundo a autarquia, dos 8.358 processos entregues desde 05 de fevereiro, quando a plataforma da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro ficou disponível, 1.319 candidaturas já foram analisadas pela Câmara, 636 estão em fase de pagamento e 157 já têm verbas atribuídas.

Na semana de 23 a 29 de março, o Município de Leiria recebeu 650 candidaturas, analisou 262 processos e 17 candidaturas obtiveram a aprovação da CCDR Centro. Vinte e três processos foram recusados.

"O elevado volume de pedidos submetidos evidencia a mobilização das famílias afetadas pela tempestade Kristin e reforça a necessidade de garantir continuidade e celeridade na atribuição dos apoios", acrescentou a Câmara.

O Município de Leiria tem assegurado um "acompanhamento próximo das populações, apoiando na submissão das candidaturas e promovendo a articulação com as entidades competentes".

A autarquia informou que, face ao "elevado volume de processos ainda em análise e execução, mantém-se a necessidade de reforçar a capacidade de resposta, garantindo que os apoios chegam com a rapidez necessária às famílias".

O prazo para submissão de candidaturas foi alargado até ao dia 07 de abril, permitindo que mais famílias possam aceder a estes apoios.

O Governo assumiu, no sábado, o compromisso de concluir os processos de apoio financeiro às habitações afetadas pela tempestade Kristin até ao dia 30 de junho.

"Concluímos que aos cidadãos com casas danificadas, infelizmente, o dinheiro está a demorar a chegar. O nosso objetivo é acelerar o processo o mais possível", afirmou o ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro de Almeida, assumindo o "compromisso de terminar o processo até ao dia 30 de junho".

No dia em que se assinalaram dois meses da passagem da tempestade Kristin, o governante precisou que, "das 30 mil candidaturas apresentadas, só estão decididas 3.200, pouco mais de 10%".

De acordo com Castro Almeida, também só foram pagos quatro milhões de euros, quando estão disponíveis 250 milhões de euros nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo.