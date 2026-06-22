Mais de metade dos empréstimos concedidos em 2025 com intervenção de intermediários de crédito
Mais de metade do crédito concedido em 2025 teve intervenção de intermediários de crédito, segundo dados do Banco de Portugal, que fala numa mudança na forma de comercialização de empréstimos em Portugal com a crescente importância destes operadores.
Segundo o Relatório de Acompanhamento dos Mercados de Crédito, hoje divulgado, o peso do crédito concedido através de intermediários de crédito foi de 50,6% em 2025, acima dos 49,9% de 2024.
Esta é a primeira vez que os intermediários de crédito são o principal canal de comercialização de crédito em Portugal desde a entrada em vigor do regime que regula a atividade destes operadores no mercado, em 2018, segundo o regulador e supervisor bancário.
Em sentido oposto, já o crédito concedido ao cliente diretamente pelo banco passou de 50,1% em 2024 para 49,4% em 2025.