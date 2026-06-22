Mais de metade dos empréstimos concedidos em 2025 com intervenção de intermediários de crédito

Segundo o Relatório de Acompanhamento dos Mercados de Crédito, hoje divulgado, o peso do crédito concedido através de intermediários de crédito foi de 50,6% em 2025, acima dos 49,9% de 2024.

Esta é a primeira vez que os intermediários de crédito são o principal canal de comercialização de crédito em Portugal desde a entrada em vigor do regime que regula a atividade destes operadores no mercado, em 2018, segundo o regulador e supervisor bancário.

Em sentido oposto, já o crédito concedido ao cliente diretamente pelo banco passou de 50,1% em 2024 para 49,4% em 2025.