Mário Campos é o próximo diretor-geral do fisco após dez anos a liderar informática

Mário Miguel Martins Campos, de 51 anos, é subdiretor-geral da AT para a área dos sistemas de informação há dez anos, desde 07 de março de 2016, subindo agora a diretor-geral para suceder a Helena Borges.

O engenheiro já foi designado para o cargo pelo ministro de Estado e das Finanças, para assumir funções em 01 de agosto de 2026, refere a tutela.