Mário Centeno considera que resposta europeia "é um salto na integração"

Foto: Yves Herman - Reuters

O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, afirmou esta sexta-feira que as medidas da resposta europeia à crise são "um salto na integração" da União Europeia, considerando que "é muito mais fácil fazer progressos em tempo de crise" do que em contextos favoráveis.