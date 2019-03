Mário Centeno realça caminho positivo da economia

Mário Aleixo - RTP16 Mar, 2019, 07:35 / atualizado em 16 Mar, 2019, 07:37 | Economia

“As contribuições sociais até fevereiro deste ano estão a crescer 7 por cento (%), muito, muito acima do que tínhamos projetado para o Orçamento do Estado de 2018 e também para 2019. A receita dos principais impostos está a crescer muito mais do que tínhamos projetado também, de certa forma não sendo até compatível com a desaceleração da economia”, concretizou Mário Centeno, em declarações à Lusa, no âmbito da melhoria do “rating” de Portugal por parte da Standard & Poor’s.







O ministro frisou que “as receitas fiscais têm vindo a acelerar ao longo de 2018 e mantêm-se muito significativamente fortes no início de 2019”.





Mário Centeno adiantou que “em janeiro e fevereiro a receita bruta de IRS cresce 7%, mesmo com a revisão das tabelas, porque houve uma redução do IRS em 2019 e, portanto, menos retenções para cada trabalhador”, registando-se um “crescimento de 7% no total da receita nos dois primeiros meses do ano”.







E de acordo com o ministro, “a mesma coisa acontece no IVA, com um crescimento da receita líquida muito superior a 10%”.





Standard & Poor’s sobe 'rating' do país



A agência de notação financeira Standard & Poor’s (S&P) subiu o "rating" de Portugal de "BBB-" para "BBB", dois níveis acima do grau de investimento especulativo, com perspetiva estável.





A S&P passa, assim, a ter a mesma avaliação para a dívida soberana portuguesa que a Fitch e a DBRS, que também avaliam a dívida pública portuguesa em "BBB" com perspetiva estável.









Nestas declarações Mário Centeno diz ainda que o Governo prevê manter os objetivos quer ao nível da despesa quer do défice para 2019, mesmo acomodando factores como a injeção de capital no Novo Banco.







No conjunto, os impostos diretos observaram um aumento de 11,4%, enquanto os indiretos registaram uma subida homóloga de 27% (tendo em conta o efeito extraordinário do alargamento do prazo do ISP e do IT (Imposto sobre o Tabaco).O ministro das Finanças diz que esta melhoria vai ao encontro das mudanças na economia e terá um forte impacto nas contas das famílias, empresas e Estado.