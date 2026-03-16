Martifer vende sociedade Navalria por 3,7 milhões de euros
A Martifer vendeu a sociedade de construção, reparação e manutenção naval Navalria, por 3,7 milhões de euros, de acordo com um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Assim, a Martifer informou "sobre a alienação da sociedade Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais, S.A.", lembrando que a sociedade "tem como atividade principal a construção, reparação e manutenção de embarcações de pequena e média dimensão no estaleiro naval localizado no Porto de Aveiro".
Segundo o grupo, o preço total da operação ascende a 3,7 milhões de euros, correspondente a 100% das ações representativas do capital social da empresa, "bem como das respetivas prestações acessórias".
A Martifer indicou ainda que "a referida operação tem um impacto positivo, embora residual" nos seus resultados consolidados.