Martifer vende sociedade Navalria por 3,7 milhões de euros

Assim, a Martifer informou "sobre a alienação da sociedade Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais, S.A.", lembrando que a sociedade "tem como atividade principal a construção, reparação e manutenção de embarcações de pequena e média dimensão no estaleiro naval localizado no Porto de Aveiro".

Segundo o grupo, o preço total da operação ascende a 3,7 milhões de euros, correspondente a 100% das ações representativas do capital social da empresa, "bem como das respetivas prestações acessórias".

A Martifer indicou ainda que "a referida operação tem um impacto positivo, embora residual" nos seus resultados consolidados.