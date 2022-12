Massa salarial das empresas públicas aumenta 5,1% para o ano

As empresas públicas vão ter de aumentar a massa salarial em 5,1% no próximo ano. É esta a orientação dada pelo Ministério das Finanças. O Governo esclarece que este é um valor de referência que "tem em conta todos os efeitos e componentes remuneratórias, incluindo as atualizações salariais, progressões, promoções e subsídio de refeição, entre outros".