Mau tempo. Danos na Expocentro em Pombal inviabilizam competições de atletismo em Pombal

Contactado pela Lusa, Domingos Castro deu conta dos estragos nas instalações, onde, anualmente, é instalada a pista curta, para a realização de várias competições `indoor`, entre as quais os Campeonatos de Portugal, em 28 de fevereiro e 01 de março.

"Pelas imagens, provavelmente não teremos possibilidade de organizar nenhuma prova em Pombal. Os estragos são muito grandes", reconheceu o líder da FPA, reconhecendo o "cenário devastador".

O vento deixou a Expocentro sem um dos topos do pavilhão, arrancando ainda algumas chapas da cobertura.

"Já estamos a trabalhar para ver se conseguimos juntar todas as competições em Braga. Tínhamos dividido os campeonatos nas duas cidades, porque são muitas, mas vamos tentar ver se conseguimos fazer tudo em Braga", prosseguiu.

Pombal deveria acolher, já no sábado e no domingo, os Nacionais de clubes da terceira divisão, desta vez com final direta.

Domingos Castro acabou por dar conta à Lusa do impacto da passagem da depressão Kristin, nomeadamente na Marinha Grande, onde o dirigente federativo iria reunir com os responsáveis camarários e do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), tendo em vista o projeto da Casa das Seleções.

"Muito cedo, pelo caminho, perdi as comunicações. Quando eu cheguei à Marinha Grande, e peço desculpa pela expressão que vou utilizar, parece que encontrei um cenário de guerra. A cidade da Marinha Grande foi pelo ar. Aquilo foi uma coisa inacreditável, não há palavras que descrevam aquilo que eu vi", admitiu.

O antigo atleta acabou por regressar a Lisboa, sem conseguir reunir ou contactar os interlocutores.

"Eu fiquei sem palavras e não consigo descrever o que vi. É desolador e fiquei muito, muito, muito triste. Em meu nome e da FPA, quero dizer-vos que estamos solidários, como todo o país, com esta situação, porque realmente há muitos, muitos estragos. E a nossa modalidade também foi apanhada nesses estragos", concluiu.

O calendário da pista curta previa a realização, em 14 e 15 de fevereiro, do Nacional de Clubes, em Braga, onde deveria ser disputada a final nacional do triatlo técnico, no sábado, assim como os Nacionais de sub-18, em 07 e 08 de fevereiro, e de sub-20, em 21 e 22 de fevereiro, ambos em Pombal, que antecedem a disputa dos Mundiais `indoor` Torun2026, entre 20 e 22 de março.