O ministro das Finanças diz que o excedente orçamental, previsto para este ano, vai servir para responder aos imponderáveis do contexto internacional.

No último dia em que participou na reunião anual do FMI e do Banco Mundial, Fernando Medina disse à RTP, que discorda da política de subida de taxas de juro pelo BCE, reforçada por Christine Lagarde em Marraquexe.



Uma reunião acompanhada pelos enviados da RTP, Filipa Dias Mendes e Tiago MP Costa.