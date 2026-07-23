Mel estrangeiro estará a ser vendido como português. Apicultores estão preocupados

O problema não é novo. Um estudo recente da Comissão Europeia dá nota que 46 por cento do mel que entra na União Europeia é suspeito de fraude.



Por outras palavras, são xaropes obtidos, por exemplo, a partir de cereais e são depois misturados com mel puro.



O mesmo estará a acontecer em Portugal, mas mais do que a qualidade o problema está no rótulo e em saber o que se está a comprar.



O país passou de exportar duas toneladas de mel por ano para 14.



Quem produz fala em vendas cada vez menores de ano para ano.



Produtores e especialistas alertam que é necessário um rastreio mais eficaz do que entra no país para que seja possível proteger o mel puro e português.