Economia
Mel estrangeiro estará a ser vendido como português. Apicultores estão preocupados
Há mel com rótulo português que pode não ter sido produzido em Portugal. Os apicultores alertam para uma situação limite que está a asfixiar os produtores locais.
Por outras palavras, são xaropes obtidos, por exemplo, a partir de cereais e são depois misturados com mel puro.
O mesmo estará a acontecer em Portugal, mas mais do que a qualidade o problema está no rótulo e em saber o que se está a comprar.
O país passou de exportar duas toneladas de mel por ano para 14.
Quem produz fala em vendas cada vez menores de ano para ano.
Produtores e especialistas alertam que é necessário um rastreio mais eficaz do que entra no país para que seja possível proteger o mel puro e português.