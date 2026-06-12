Menzies detém totalidade da SPdH após concluir aquisição de participação da TAP

O grupo, que atua na área dos "serviços para aeroportos e companhias aéreas, concluiu a aquisição da participação remanescente de 49,9% da SPdH detida pela TAP Air Portugal, passando a ser a única acionista da empresa", salientou.

Segundo a sociedade, "a operação foi aprovada pelo Tribunal de Contas e dá continuidade à aquisição inicial de 50,1% do capital da SPdH realizada pela Menzies em 2024" e constitui "um marco importante na estratégia de investimento e crescimento de longo prazo da empresa em Portugal", destacou, na mesma nota.

A SPdH, conhecida anteriormente como Groundforce Portugal, assegura mais de 100.000 movimentos de aviões por ano em Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Porto Santo, "prestando serviços de assistência em escala e carga aérea a um vasto conjunto de companhias aéreas internacionais", lembrou a Menzies.

Segundo a empresa, "com a totalidade do capital agora sob sua titularidade, a Menzies Aviation encontra-se numa posição privilegiada para acelerar a execução do seu plano estratégico em Portugal, mantendo um forte foco na excelência operacional, na segurança e na qualidade de serviço".

A empresa garantiu que "continuará a investir em tecnologia avançada e no desenvolvimento dos seus mais de 3.500 colaboradores".

Em janeiro, o consórcio Clece/South ficou à frente da Menzies no concurso para as licenças de assistência em escala nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro, depois de o júri ter mantido a decisão constante do relatório preliminar, conhecido em outubro de 2025.

No entanto, a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) admitiu, em maio, anular a escolha do agrupamento Clece/South, por considerar que os documentos entregues têm falhas formais e materiais.

O concurso para as novas licenças de assistência em escala está envolto em litigância, após a antiga Groundforce ter contestado judicialmente o processo.

No início de maio, o Governo também anunciou a prorrogação das atuais licenças de `handling` até ao final do verão IATA, em 25 de outubro, para garantir "previsibilidade e estabilidade" da operação aeroportuária nos próximos meses e dar tempo para ultrapassar a litigância associada ao concurso.