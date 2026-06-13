Meo pede estatuto especial e espera saída de 1.200 trabalhadores

A operadora de telecomunicações Meo solicitou ao Governo o estatuto de empresa em reestruturação, que foi concedido, e espera fechar a saída por mútuo acordo de 1.200 trabalhadores no âmbito do programa de transformação interna, foi hoje noticiado.

"No âmbito do seu programa de transformação interna, a Meo tem privilegiado soluções de saída por mútuo acordo, acompanhadas pelas estruturas representativas dos trabalhadores, assegurando que cada decisão é livre e informada", justificou a empresa ao jornal Público, precisando que "o total de saídas voluntárias é de 1.200 colaboradores".

Segundo o diário, o pedido da operadora da Altice para obtenção do estatuto de empresa em reestruturação foi feito em 2025 e atribuído no início deste ano.

"Em janeiro de 2026 foi proferido despacho que concedeu a atribuição de estatuto de empresa em reestruturação, até ao dia 30 de junho corrente", confirmou ao Público o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

A solicitação invocava os "fundamentos previstos na lei, nomeadamente, reestruturar para assegurar a sustentabilidade financeira da empresa".

A atribuição daquele estatuto a uma empresa é um passo que facilita a rescisão de contratos com os trabalhadores, uma vez que permite ir além das quotas legalmente previstas nas saídas por mútuo acordo com atribuição de subsídio de desemprego, explica o jornal.