Mercado do arrendamento em crescimento. Rendas voltam a disparar

Mercado do arrendamento em crescimento. Rendas voltam a disparar

O Governo anunciou pacote de medidas para a habitação em setembro, mas ainda não chegaram ao terreno. Apesar disso, a oferta de arrendamento cresce a ritmo acelerado, com os preços a disparar.

RTP /
Pedro A. Pina - RTP

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O Instituto Nacional de Estatística (INE), que publicou estes dados, pela última vez, a 27 de junho de 2025.

Apesar da incerteza legislativa que continua a pairar sobre o mercado, a oferta de casas para arrendamento está a aumentar de forma expressiva na maioria do território nacional.

Os dados das imobiliárias mostram um mercado em crescimento.

No acumulado dos dois primeiros meses deste ano, último período para o qual tem estes dados disponíveis, o Imovirtual dá conta de 31.710 anúncios de casas disponíveis para arrendamento, um aumento de 23% em relação a igual período do ano passado.

Lisboa e Porto concentram a maioria da oferta, representando dois terços do total, com aumentos na ordem dos 25% em ambos os casos. Mas também em distritos com menor população há subidas significativas da oferta: em Faro, Coimbra, Viana do Castelo e Viseu, o crescimento da oferta rondou ou ultrapassou os 30%.
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