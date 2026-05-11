Mercado do arrendamento em crescimento. Rendas voltam a disparar

Os dados das imobiliárias mostram um mercado em crescimento.





O Instituto Nacional de Estatística (INE), que publicou estes dados, pela última vez, a 27 de junho de 2025.Apesar da incerteza legislativa que continua a pairar sobre o mercado, a oferta de casas para arrendamento está a aumentar de forma expressiva na maioria do território nacional.No acumulado dos dois primeiros meses deste ano, último período para o qual tem estes dados disponíveis, o Imovirtual dá conta de 31.710 anúncios de casas disponíveis para arrendamento, um aumento de 23% em relação a igual período do ano passado.Lisboa e Porto concentram a maioria da oferta, representando dois terços do total, com aumentos na ordem dos 25% em ambos os casos. Mas também em distritos com menor população há subidas significativas da oferta: em Faro, Coimbra, Viana do Castelo e Viseu, o crescimento da oferta rondou ou ultrapassou os 30%.