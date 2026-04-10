Mercados fazem aposta tímida nas negociações EUA-Irão

UE admite taxar lucros excessivos na energia

À semelhança do que aconteceu em 2022, após a invasão russa da Ucrânia, a União Europeia admite a possibilidade de impor taxas extraordinárias sobre os lucros excecionais obtidos pelas empresas do setor energético devido ao conflito no Médio Oriente.



Bruxelas confirmou esta sexta-feira que está a estudar pedidos nesse sentido apresentados por vários Estados-membros e, perante o quadro atual de subida generalizada dos preços junto dos consumidores, não descarta a adoção de "uma gama de medidas, algumas das quais já foram implementadas há alguns anos", declarou a porta-voz da Comissão Europeia Paula Pinho.

Tanques meio-vazios

A agência France-Presse dá hoje conta das preocupações da Associação de Aeroportos da Europa, que fala em risco de "escassez sistémica" de combustível para aviação, caso o tráfego marítimo no estreito de Ormuz não seja restabelecido nas próximas três semanas.

Camiões-cisterna com luz-verde em França

A circulação de camiões-cisterna aos sábados, domingos e feriados foi autorizada extraordinariamente pelo Governo francês até meados de maio, para facilitar o abastecimento dos postos de combustível em todo o país e mitigar riscos de escassez.



Clarificando o alcance do decreto publicado esta sexta-feira no Diário Oficial da República, o Governo francês concretiza que a autorização extraordinária, vigente até 11 de maio, abrange "domingos e feriados, bem como vésperas e dias seguintes a domingos e feriados”.

Inflação em subida acelerada nos EUA

O Bureau of Labor Statistics, organismo federal dos EUA, atualizou hoje o Índice de Preços no Consumidor com dados que confirmam a subida pronunciada da taxa de inflação no país em março para os 3,3% em termos homólogos, isto é, comparando com o mesmo mês de 2025.



Relativamente a fevereiro deste ano, a leitura hoje divulgada revela uma variação em alta de 0,9%, o que representa a maior subida desde 2022 e põe em evidência o impacto económico gerado no país pela tensão geopolítica no Médio Oriente.



Também entre fevereiro e março últimos, os preços dos combustíveis nos Estados Unidos dispararam 21,2%, um valor recorde no país desde que há registos.



(Com agências)





Os preços do petróleo estabilizaram abaixo da marca de 100 dólares, com o barril Brent, principal referência global do mercado do crude, a denotar uma descida ligeira para os 95,79 euros.A Bolsa de Nova York apresentou resultados mistos: o Dow Jones caiu 0,3%, o Nasdaq subiu 0,6% e o índice S&P 500 teve um incremento marginal de 0,12%. Na Europa, as bolsas encerraram a semana em terreno positivo. Numa Europa sem tendência definida, Londres retrocedeu 0,03%, Frankfurt 0,01%, enquanto Madrid avançou 0,55% e Paris 0,17%. Em Lisboa, o índice PSI caiu 0,28%.