Economia
Mercados fazem aposta tímida nas negociações EUA-Irão
Os mercados internacionais apresentam hoje um otimismo moderado em resposta às negociações com vista a uma trégua prolongada entre os Estados Unidos e o Irão, que se realizam este fim de semana em Islamabad, sob a égide do Paquistão.
Os preços do petróleo estabilizaram abaixo da marca de 100 dólares, com o barril Brent, principal referência global do mercado do crude, a denotar uma descida ligeira para os 95,79 euros.
A Bolsa de Nova York apresentou resultados mistos: o Dow Jones caiu 0,3%, o Nasdaq subiu 0,6% e o índice S&P 500 teve um incremento marginal de 0,12%. Na Europa, as bolsas encerraram a semana em terreno positivo. Numa Europa sem tendência definida, Londres retrocedeu 0,03%, Frankfurt 0,01%, enquanto Madrid avançou 0,55% e Paris 0,17%. Em Lisboa, o índice PSI caiu 0,28%.
Bruxelas confirmou esta sexta-feira que está a estudar pedidos nesse sentido apresentados por vários Estados-membros e, perante o quadro atual de subida generalizada dos preços junto dos consumidores, não descarta a adoção de "uma gama de medidas, algumas das quais já foram implementadas há alguns anos", declarou a porta-voz da Comissão Europeia Paula Pinho.
Tanques meio-vazios
A agência France-Presse dá hoje conta das preocupações da Associação de Aeroportos da Europa, que fala em risco de "escassez sistémica" de combustível para aviação, caso o tráfego marítimo no estreito de Ormuz não seja restabelecido nas próximas três semanas.
Camiões-cisterna com luz-verde em França
A circulação de camiões-cisterna aos sábados, domingos e feriados foi autorizada extraordinariamente pelo Governo francês até meados de maio, para facilitar o abastecimento dos postos de combustível em todo o país e mitigar riscos de escassez.
Clarificando o alcance do decreto publicado esta sexta-feira no Diário Oficial da República, o Governo francês concretiza que a autorização extraordinária, vigente até 11 de maio, abrange "domingos e feriados, bem como vésperas e dias seguintes a domingos e feriados”.
Inflação em subida acelerada nos EUA
O Bureau of Labor Statistics, organismo federal dos EUA, atualizou hoje o Índice de Preços no Consumidor com dados que confirmam a subida pronunciada da taxa de inflação no país em março para os 3,3% em termos homólogos, isto é, comparando com o mesmo mês de 2025.
Relativamente a fevereiro deste ano, a leitura hoje divulgada revela uma variação em alta de 0,9%, o que representa a maior subida desde 2022 e põe em evidência o impacto económico gerado no país pela tensão geopolítica no Médio Oriente.
Também entre fevereiro e março últimos, os preços dos combustíveis nos Estados Unidos dispararam 21,2%, um valor recorde no país desde que há registos.
(Com agências)
A Bolsa de Nova York apresentou resultados mistos: o Dow Jones caiu 0,3%, o Nasdaq subiu 0,6% e o índice S&P 500 teve um incremento marginal de 0,12%. Na Europa, as bolsas encerraram a semana em terreno positivo. Numa Europa sem tendência definida, Londres retrocedeu 0,03%, Frankfurt 0,01%, enquanto Madrid avançou 0,55% e Paris 0,17%. Em Lisboa, o índice PSI caiu 0,28%.
UE admite taxar lucros excessivos na energia
À semelhança do que aconteceu em 2022, após a invasão russa da Ucrânia, a União Europeia admite a possibilidade de impor taxas extraordinárias sobre os lucros excecionais obtidos pelas empresas do setor energético devido ao conflito no Médio Oriente.
À semelhança do que aconteceu em 2022, após a invasão russa da Ucrânia, a União Europeia admite a possibilidade de impor taxas extraordinárias sobre os lucros excecionais obtidos pelas empresas do setor energético devido ao conflito no Médio Oriente.
Bruxelas confirmou esta sexta-feira que está a estudar pedidos nesse sentido apresentados por vários Estados-membros e, perante o quadro atual de subida generalizada dos preços junto dos consumidores, não descarta a adoção de "uma gama de medidas, algumas das quais já foram implementadas há alguns anos", declarou a porta-voz da Comissão Europeia Paula Pinho.
Tanques meio-vazios
A agência France-Presse dá hoje conta das preocupações da Associação de Aeroportos da Europa, que fala em risco de "escassez sistémica" de combustível para aviação, caso o tráfego marítimo no estreito de Ormuz não seja restabelecido nas próximas três semanas.
Camiões-cisterna com luz-verde em França
A circulação de camiões-cisterna aos sábados, domingos e feriados foi autorizada extraordinariamente pelo Governo francês até meados de maio, para facilitar o abastecimento dos postos de combustível em todo o país e mitigar riscos de escassez.
Clarificando o alcance do decreto publicado esta sexta-feira no Diário Oficial da República, o Governo francês concretiza que a autorização extraordinária, vigente até 11 de maio, abrange "domingos e feriados, bem como vésperas e dias seguintes a domingos e feriados”.
Inflação em subida acelerada nos EUA
O Bureau of Labor Statistics, organismo federal dos EUA, atualizou hoje o Índice de Preços no Consumidor com dados que confirmam a subida pronunciada da taxa de inflação no país em março para os 3,3% em termos homólogos, isto é, comparando com o mesmo mês de 2025.
Relativamente a fevereiro deste ano, a leitura hoje divulgada revela uma variação em alta de 0,9%, o que representa a maior subida desde 2022 e põe em evidência o impacto económico gerado no país pela tensão geopolítica no Médio Oriente.
Também entre fevereiro e março últimos, os preços dos combustíveis nos Estados Unidos dispararam 21,2%, um valor recorde no país desde que há registos.
(Com agências)