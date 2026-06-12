Metro de Lisboa prolonga horário até às 03:00 na noite de Santo António

"Para responder ao aumento significativo da procura, o serviço será prolongado até às 03:00 da madrugada de dia 13 de junho [sábado], com comboios de seis carruagens em todas as linhas e intervalos médios de cerca de 12 minutos", indica o Metropolitano de Lisboa, em comunicado.

A empresa adianta que o último comboio partirá às 03:00 de cada estação terminal, mas alerta que "não são garantidas correspondências após a realização destes últimos serviços".

Na nota é ainda referido que, "por razões de segurança e por indicação da PSP", a estação Avenida (Linha Azul) encerrará às 19:30, embora a passagem pedonal subterrânea sob a Avenida da Liberdade permaneça aberta até às 03:00 de sábado.

"Numa das noites mais emblemáticas da cidade, em que milhares de pessoas se deslocam para Alfama, Bica, Graça, Mouraria, Madragoa e outros bairros típicos, o metro é a forma mais cómoda, eficiente e sustentável de participar na festa, evitando constrangimentos de trânsito e estacionamento e contribuindo para uma melhor experiência de mobilidade", salienta a empresa.

Ainda no âmbito das Festas de Lisboa, o Metropolitano irá também promover, entre as 17:00 e as 20:00 de sexta-feira, "ações especiais" nas estações Alameda e Cais do Sodré.

Assim, na estação Cais do Sodré "será criado um ambiente inspirado nos Santos Populares, com música", e serão distribuídos gratuitamente manjericos e flores aos passageiros. Estará ainda disponível "um espaço fotográfico para registar e partilhar este momento festivo".

"Em simultâneo, ações idênticas decorrerão na estação Alameda, levando o espírito dos Santos Populares a diferentes pontos da rede", acrescenta a empresa.

O Metropolitano de Lisboa recorda que os passageiros que não têm passe poderão pagar as deslocações com cartão bancário `contactless`, "a forma mais simples e rápida de viajar e evitar filas".

A empresa acrescenta que, "para garantir as adequadas condições de segurança durante toda a operação especial, o Metropolitano de Lisboa contará com uma articulação reforçada com a PSP e demais entidades envolvidas" e destaca "o profissionalismo, a dedicação e o sentido de responsabilidade dos seus trabalhadores, cujo empenho tornará possível este reforço de serviço numa das noites de maior afluência do ano".

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.