Metro do Rossio ao Cais do Sodré fechado entre 2 e 5 de maio





As restantes linhas vão funcionar com normalidade naquele período, incluindo a estação Baixa-Chiado da linha Azul, que interceta a linha Verde.



Como alternativa são apontados os autocarros da Carris 208 e 760 entre o Martim Moniz e o Cais do Sodré, os 774, 15E e 25E entre a Praça da Figueira e o Cais do Sodré e os 207, 732 e 736 entre o Rossio e Cais do Sodré.



A transportadora informou também que a estação do Cais do Sodré vai passar a funcionar com um cais provisório "previsivelmente até final de julho", para "facilitar o fluxo de passageiros".







c/ Lusa

A ligação Rossio/Baixa-Chiado/Cais do Sodré, na linha Verde do Metropolitano de Lisboa, vai encerrar entre 2 e 5 de maio, para trabalhos da Linha Circular, mantendo-se a funcionar a estação Baixa-Chiado da Linha Azul.Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa informou sobre o encerramento temporário daquele troço, justificando-o com a "necessidade de realização de trabalhos na via férrea no âmbito da preparação e modernização da rede para a futura configuração operacional da linha Circular, garantindo a compatibilidade com a infraestrutura existente".A circulação na Linha Verde vai fazer-se apenas entre Telheiras e Martim Moniz, em ambos os sentidos, sendo retomada na totalidade no dia 6 de maio.