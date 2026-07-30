Microsoft termina ano fiscal com aumento de 31% nos lucros para 116,7 mil ME 

A empresa obteve receitas totais de 331,839 mil milhões de dólares (289,7 mil milhões de euros) nos doze meses terminados a 30 de junho, mais 18 face ao ano fiscal anterior, segundo um comunicado divulgado após o fecho do mercado em Wall Street.

A receita do Azure ultrapassou pela primeira vez os 100 mil milhões de dólares, e o Microsoft 365 Copilot, assistente de inteligência artificial (IA) da empresa, atingiu mais de 30 milhões de licenças pagas.

O CEO da Microsoft, Satya Nadella, salientou que estes números refletem "a confiança que os clientes depositam" na empresa tecnológica "para impulsionar a sua transformação rumo à IA".

Os resultados superaram as expectativas dos investidores e no último trimestre, de abril a junho, período de maior atenção por parte dos investidores, a Microsoft obteve um lucro de 35,766 mil milhões de dólares, mais 31% do que no ano anterior, e uma receita de 90 mil milhões de dólares, mais 18%.

A empresa registou um ganho de 3,2 mil milhões de dólares com o seu investimento na Anthropic, criadora do assistente virtual Claude, e despesas inferiores ao esperado num programa de reformas voluntárias.

No período, a receita trimestral da `nuvem` inteligente atingiu os 39,306 mil milhões de dólares (mais 32%), e a receita do Azure cresceu 43%.

O segmento de produtividade e processos de negócio, que inclui software como o Office 365 e a rede social LinkedIn, gerou receitas de 37,847 mil milhões de dólares, mais 14% face ao ano anterior.

Em contraste, o segmento de computadores pessoais da empresa, que inclui os vários dispositivos Microsoft, o sistema operativo Windows e a consola Xbox, registou um recuo de 4% nos lucros, para 12,854 mil milhões de dólares.