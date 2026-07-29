Milhares na China pagam 22 euros por ferramentas de IA para "despir com um clique"

Em março deste ano, a polícia desmantelou um grupo na província de Henan (norte da China) que enviava por correio fotografias de pessoas nuas (`nudes`) geradas por IA a trabalhadores bancários, numa tentativa de os chantagear. Um total de 280 cartas com chantagem foram intercetadas pelas autoridades.

A CCTV noticiou que as buscas de "despir com um clique" em várias plataformas de redes sociais revelaram um número significativo de guias ilustrados detalhados e tutoriais em vídeo.

"Os títulos eram altamente apelativos, como `despir e vestir com um clique` e `como tirar a roupa a mulheres bonitas no Photoshop rapidamente`", escreveu a CCTV.

"Nas secções de comentários destas publicações, os `bloggers` divulgavam esta técnica, partilhando-a diretamente ou convidando as pessoas a juntarem-se a grupos", ainda de acordo com a emissora.

Em junho de 2025, a polícia chinesa deteve um suspeito, de apelido Zhang, por criar grupos em "plataformas de redes sociais estrangeiras" onde vendia tutoriais sobre despir com IA, gerando lucros superiores a 100 mil yuan (13 mil euros).

Em maio deste ano, Zhang foi condenado a um ano e seis meses de prisão e multado em 20 mil yuan pelo crime de utilização ilícita de redes informáticas.

Li Tao, procurador do Ministério Público Popular do Distrito de Haidian, em Pequim, disse à CCTV que um dos grupos de Zhang tinha mais de 21 mil membros. "O preço das ferramentas de software à venda também disparou, passando de pouco mais de 60 yuan em 2023 para 168 yuan em 2025", acrescentou Li.

O procurador explicou que a chamada ferramenta para despir alguém "não remove efetivamente a roupa", mas "é uma técnica que envolve tecnologia deepfake".

A CCTV escreveu que utilizar a ferramenta "demora apenas alguns segundos a alguns minutos para gerar uma imagem nua", acrescentando que "torna possível produzir em massa grandes quantidades de imagens obscenas".

"Esta conveniência, por sua vez, deu origem a uma indústria paralela no mercado negro. Algumas pessoas, depois de adquirirem ferramentas de despir com IA, começam a aceitar encomendas para criar fotografias nuas, processando-as em nome de terceiros por alguns yuan por imagem, para obter lucro", revelou a emissora.

Num outro caso, de junho de 2024, um técnico de apelido Bai, funcionário numa empresa de Internet em Pequim, utilizou software de IA baseado em tecnologia deepfake para criar imagens nuas a partir de um grande número de fotografias de mulheres que continham dados de reconhecimento facial fornecidos por terceiros, que depois vendeu para obter lucro.

Bai foi condenado a três anos de prisão pelo crime de produção e venda de material obsceno para fins lucrativos.

Guo Shuzheng, procurador do Ministério Público Popular da área de Haidian, em Pequim, afirmou que Bai vendeu cada imagem por 1,5 yuan (0.19 euros), distribuindo quase sete mil imagens a 351 indivíduos através das redes sociais, tendo lucrado um total de 10 mil yuan (12.955 euros).