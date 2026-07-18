Economia
Ministério Público pede suspensão imediata da construção do hotel Hilton e apartamentos na linha de Cascais
É uma notícia RTP. O Ministério Público pede a suspensão imediata das obras de construção do novo hotel Hilton e 120 apartamentos na linha de Cascais e a demolição dos edifícios que estão quase concluídos.
A Procuradoria pede também a suspensão das licenças e a nulidade das deliberações e despachos dos então responsáveis políticos, a maioria assinada por Miguel Pinto Luz, agora Ministro das infraestruturas.