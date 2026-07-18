Ministério Público pede suspensão imediata da construção do hotel Hilton e apartamentos na linha de Cascais

Ministério Público pede suspensão imediata da construção do hotel Hilton e apartamentos na linha de Cascais

É uma notícia RTP. O Ministério Público pede a suspensão imediata das obras de construção do novo hotel Hilton e 120 apartamentos na linha de Cascais e a demolição dos edifícios que estão quase concluídos.

RTP /
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O caso denunciado pela RTP, em janeiro de 2024, deu origem a um inquérito da PGR. Em causa está a venda de um terreno com cerca de 800 metros quadrados por menos de 313 mil euros numa das áreas mais caras do país.

A Procuradoria pede também a suspensão das licenças e a nulidade das deliberações e despachos dos então responsáveis políticos, a maioria assinada por Miguel Pinto Luz, agora Ministro das infraestruturas.
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