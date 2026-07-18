Ministério Público pede suspensão imediata da construção do hotel Hilton e apartamentos na linha de Cascais

O caso denunciado pela RTP, em janeiro de 2024, deu origem a um inquérito da PGR. Em causa está a venda de um terreno com cerca de 800 metros quadrados por menos de 313 mil euros numa das áreas mais caras do país.



A Procuradoria pede também a suspensão das licenças e a nulidade das deliberações e despachos dos então responsáveis políticos, a maioria assinada por Miguel Pinto Luz, agora Ministro das infraestruturas.