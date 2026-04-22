Ministra anuncia programa de 50 milhões para requalificar urgências

"Vamos avançar com um programa de incentivo financeiro para a requalificação das urgências do SNS, com 50 milhões de euros até 2027, dirigido às áreas onde a pressão é maior e a resposta é mais urgente", adiantou Ana Paula Martins no parlamento.

Falando numa interpelação ao Governo promovida pelo Livre sobre o Serviço Nacional de Saúde (SNS), a governante avançou que o despacho sobre o programa "está pronto e será publicado nos próximos dias.

"Há serviços de urgências cujas infraestruturas não conhecem obras há mais de 30 anos", lamentou Ana Paula Martins, para quem essa situação é "inaceitável e põe em causa, todos os dias, não só a qualidade do trabalho dos profissionais, mas também a segurança e a dignidade da assistência" prestada aos doentes.